Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkMedipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, OkakaKasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk,...

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç, Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Donk, Yusuf Erdoğan, Varga, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Eysseric, Travnik, Umut Bozok

Sarı kart: Dk. 45 Duarte (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title