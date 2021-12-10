Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Salih Mazlum, Furkan ÜrünAltay: Lis, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Ceyhun Gülselam, Thiam, Rodriguez, Pinares, BambaAtakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe,...
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün
Altay: Lis, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Ceyhun Gülselam, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba
Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Falette, Saint Louis, Kamara, Diouf
Goller: Dk. 21 Pinares (Altay), Dk. 38 Diouf (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kamara, Dk. 40 Sackey, Dk. 43 Ömer Erdoğan (Teknik direktör) (Atakaş Hatayspor), Dk. 18 Rodriguez, Dk. 43 Kappel, Dk. 45 Tolga Ünlü (Altay)
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Murat Akça'nın müdahale edemediği topu yakalayan Diouf'un pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Adekugbe'nin şutunda İbrahim Öztürk pozisyonu uzaklaştırdı.
21. dakikada Altay öne geçti. Atakaş Hataysporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in güzel şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
38. dakikada Ribeiro'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Fatih'in kafa vuruşuyla indirdiği topla kale önünde buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere bitti.