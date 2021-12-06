ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Arslanagic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Lourency (Dk. 61 Yalçın Kayan), Jahovic (Dk. 76 Cherif Ndiaye)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan (Dk. 72 Figueiredo), Maxim, Mendyl (Dk. 46 Sagal), Dicko (Dk. 77 Kenan Özer), Muhammet Demir

Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve 45+4 Jahovic (Göztepe), Dk. 59 Recep Niyaz (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 58 Obinna (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Atakan Çankaya, Dk. 45+3 Lourency, Dk. 63 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 45+6 Kitsiou, Dk. 87 Kenan Özer, Dk. 90+2 Toşca (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 49. dakikasında sol kanatan Halil İbrahim Pehlivan'ın yaptığı ortada Dicko'nun vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Müsabakada ilk sarı kartını 51. dakikada gören Obinna, 58. dakikada Caulker'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

59. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.

75. dakikada Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Recep Niyaz'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

78. dakikada ceza sahası dışından Kenan Özer'in yaptığı sert vuruşta top direğe çarpıp üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Sagal'ın yaptığı ortada yakın mesafede Caulker'ın yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.