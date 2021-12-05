Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Deniz Caner Özaral

Atakaş Hatayspor : Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Falette, Adakugbe, Traore (Dk. 43 Popov), Sackey, Lobjanidze, Muhammet Mert, El Kaabi, Diouf

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, da Silva, Ndayishimiye, Visca, Berkay Özcan, Okaka, Aleksic, Chadli

Goller: Dk. 8 ve Dk. 27 Aleksic (Penaltıdan) Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 27 Falette, Dk. 28 Traore (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor- Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Medipol Başakşehir, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında El Kaabi topu uzaklaştırdı. VAR odasının uyarısıyla hakem Erkan Özdamar, pozisyonu yeniden inceledi. Özdamar, El Kaabi'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aleksic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

20. dakikada Medipol Başakşehir'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda kaleci Munir, topu kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Aleksic'in kullandığı korner atışında Mahmut Tekdemir kafayı vurdu. Falette'ye çarpan top yine den kornere gitti. Pozisyonu VAR'dan kontrol eden hakem Erkan Özdamar, topun Falette'nin eline çarptığına karar vererek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu filelere yolladı. 0-2

34. dakikada da Silva'nın sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası önünden çektiği sert şut üstten auta gitti.

35. dakikada Hatayspor'un gelişen atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+3 Medipol Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kullanılan korner atışında ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Okaka'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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