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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk CurbayFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray Vural, Amilton, Doğukan Sinik, MukairuAytemiz Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Awaziem, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl,...

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli, Fredy, Güray Vural, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu

Aytemiz Alanyaspor : Marafona, Mevlja, Awaziem, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Candeias, Juanfran, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Gol: Dk. 40 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı, meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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