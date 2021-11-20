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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flovio, Suleymanov, Diabate, Sergio, DoukaraÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Pelupessy, Flovio, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar (Dk. 24 Gamali), Mustafa Eskihallaç, Chouaiar, Rayane Aabid, Mallan, Karim Hafes, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan GZT Giresunspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

2. dakikada atılan uzun pasta sağ kanattan hareketlenen Suleymanov ceza sahası içerisinde topu kafayla aşırtmak istedi ancak kaleci Ertaç gole izin vermedi.

8. dakikada Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Adem Büyük kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi.

10. dakikada köşe vuruşunda Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırdığı topa ceza sahası önünden vuran Suleymanov'un şutu üstten dışarıya gitti.

20. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sergio topu içeriye çevirdi. Kale çizgisine paralel giden topu Doukara'dan önce topu savunmada Haddadi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Diabate ceza sahası sağ ön çaprazında yerde kaldı. Suleymanov'un kullandığı frikikte topu kaleci Ertaç kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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