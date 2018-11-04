Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet NarinçTrabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk.
Stat: Medical Park
Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet Narinç
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk. 71 Ekuban)
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 85 Umut Nayir), Burak Kapacak (Dk. 46 Saivet), Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Latovlevici, Sakho
Goller: Dk. 25 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 87 Lima (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Sosa, Dk. 45 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 48 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Barış Yardımcı (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan maçta, Trabzonspor ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.
52. dakikada Olcay'ın ceza sahası dışından havalandırdığı topa penaltı noktasında gelişine vuran Rodallega'nın şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.
53. dakikada Rodallega'nın orta sahadan uzun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın yerden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrası forması yırtılan Burak, saha kenarına gelerek yenisi ile değişti.
63. dakikada Onazi'nin pası ile ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, rakibini de geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdülkadir'in kalecinin üzerinden aşırttığı top dışarıya çıktı.
70. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına gönderdiği hava topunu alan Latovlevici'nin şutunda top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topa bu kez Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan kornere çıktı.
71. dakikada yerini Ekuban'a bırakan Burak Yılmaz, saha kenarına gelirken yaptığı el hareketi nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kaldı. Tribünlere tepki gösteren Burak, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitti.
Aynı dakikada Bursaspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa geriden Saivet'in şutunda, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Onazi çıkararak kornere gönderdi.
87. dakikada Saivet'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan döndü. Dönen topu takip eden Lima'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kucka'ya da çarparak ağlarla buluştu. 1-1.
90. dakikada orta sahanın önünden Toure'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.