Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
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Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunAltınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin YenerAltay: Cihan...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya, Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk, Thiam, Poko, Kappel, Ziya Alkurt, Regattin

Sarı kart: Dk. 5 Kahraman Demirtaş (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Altınordu gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun pasta Murat Akça'nın yaptığı hatayı değerlendirerek meşin yuvarlağı kapan Ahmet İlhan Özek ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan kaleci Cihan Topaloğlu topun ağlara gitmesini önledi.

25. dakikada Altay'da Poko'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak rüzgarın da etkisiyle kaleye yöneldi. Kaleci Erhan Erentürk arka direkte topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan ileriye çıkan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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