Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EyüpHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan ÇalışırEyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mananga, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Badji, Ahmed Ildız (Dk. 90 Mezague), Oğulcan Çağlayan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 57 Umut Bulut), Bekir Yılmaz (Dk. 57 Sekidika), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.

Stat: Eyüp

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mananga, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Badji, Ahmed Ildız (Dk. 90 Mezague), Oğulcan Çağlayan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 57 Umut Bulut), Bekir Yılmaz (Dk. 57 Sekidika), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 72 Mete Kaan Demir)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 74 Orkun Özdemir), Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 80 Mustafa Eser), Mrsic, Serkan Göksu (Dk. 62 Emre Nefiz), Bammou

Gol: Dk. 13 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 70 Burak Öğür (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 71 Badji (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Oğulcan Çağlayan, Hüseyin Bağ, Bülent Uzun, Oğuz Kağan , Spor, Haberler

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