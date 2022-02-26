Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan DuranManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 66 Anıl Koç), Ozegovic (Dk. 82 Okan Eken)
Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Sekidika (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Badji (Dk. 46 Timur Temeltaş), Ahmed Ildız (Dk. 79 Enes Keskin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç), Pa Dibba, Umut Bulut
Goller: Dk. 39 Erhan Çelenk, Dk. 50 Diallo ( Manisa FK), Dk. 85 Timur Temeltaş (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 36 Pa Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Nizamettin Çalışkan, Dk. 61 Hakan Barış ( Manisa FK), Dk. 54 Buatu, Dk. 90+6 Timur Temeltaş (Eyüpspor)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.