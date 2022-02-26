Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Ahmet Bayram - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan DuranManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Gökmen Baltacı, Bersan Duran

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Bedirhan Altunbaş, Nizamettin Çalışkan (Dk. 89 Veli Çetin), Gakpa (Dk. 82 Sousa), Diallo (Dk. 82 Selim Ilgaz), Hakan Barış, Erhan Çelenk (Dk. 66 Anıl Koç), Ozegovic (Dk. 82 Okan Eken)

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 79 Mete Kaan Demir), Sekidika (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Badji (Dk. 46 Timur Temeltaş), Ahmed Ildız (Dk. 79 Enes Keskin), Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Cenk Ahmet Alkılıç), Pa Dibba, Umut Bulut

Goller: Dk. 39 Erhan Çelenk, Dk. 50 Diallo ( Manisa FK), Dk. 85 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Dk. 36 Pa Dibba (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Nizamettin Çalışkan, Dk. 61 Hakan Barış ( Manisa FK), Dk. 54 Buatu, Dk. 90+6 Timur Temeltaş (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Ahmet Bayram - Spor

Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Manisa, Çelenk, Spor, Haberler

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