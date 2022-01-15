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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor

Stat: KocaeliHakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan SultanoğluKocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Pereira (Dk. 78 Semih Karadeniz), Rasheed, Yiğitali Bayrak (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Pereira (Dk. 78 Semih Karadeniz), Rasheed, Yiğitali Bayrak (Dk. 59 Dino)

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Geraldo), Şahverdi Çetin (Dk. 60 Ali Kaan Güneren), Eren Derdiyok, İshak Çakmak (Dk. 60 Abdullah Durak), Yasin Güreler, Zahid (Dk. 84 Cem Ekinci), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar, Chahechouhe (Dk. 75 Ariyibi)

Goller: Dk. 33 Şahverdi Çetin, Dk. 86 Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü), Dk. 39 Pereira (Kocaelispor)

Kırmızı Kart: Dk. 34 Cisse (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Mandjeck, Dk. 75 Diop (Kocaelispor), Dk. 75 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.

Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri
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Stat: KocaeliHakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Özcan SultanoğluKocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Atila Turan, Cisse, Mandjeck (Dk. 88 İlyas Kubilay Yavuz), Diop, Pereira (Dk. 78 Semih Karadeniz), Rasheed, Yiğitali Bayrak (Dk.

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