Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat GüzManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Suat Güz
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz (Dk. 45 Ahmet Kesim), Landre, Veli Çetin, Özgür Çek (Dk. 74 Anıl Koç), Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk. 46 Sousa), Gakpa, Tabekou, Diallo, Okan Eken (Dk. 56 Kemal Rüzgar)
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Ogün Bayrak (Dk. 83 Abdulkadir Korkut), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Talha Yünkuş, Ackah, Uğur Utlu, Djibrila (Dk. 69 Taşkın Çalış), Vusal Iskandarlı (Dk. 80 Hamza Gür), Olawoyin, Eze
Goller: Dk. 57 Olawoyin (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ackah, Dk. 62 Hüseyin Yılmaz, Dk. 88 Taşkın Çalış (Ankara Keçiörengücü), Dk. 44 Veli Çetin, Dk. 57 Mehmet Yılmaz, Dk. 58 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.