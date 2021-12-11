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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Stat: EyüpHakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer DemirTuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Erhan Kartal, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 51 Safa Kınalı), Bardhi, Selçuk Alibaz, Ahmet Yazar (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Tuzlaspor: Mikulic, İsmail Konuk, Erhan Kartal, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack, Sedat Şahintürk (Dk. 51 Safa Kınalı ), Bardhi, Selçuk Alibaz, Ahmet Yazar (Dk. 80 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk. 46 Valente)

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Mete Çelik, Sinan Akgöl, Adamu (Dk. 90+2 Gomes), Cem Çelik, Abdullah Aydın (Dk. 68 Ba), Rasheed, Muhammed Ertürk (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Ahmet Sağat (Dk. 90+2 Oğuzhan Çapar)

Goller: Dk. 22 Rasheed (Nasadoge Menemenspor), Dk. 82 Selçuk Alibaz (Penaltıdan) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Mazlum Demir (Nasadoge Menemenspor), Dk. 72 Bardhi, Dk. 83 Diack (Tuzlaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Tuzlaspor ile Nasadoge Menemenspor 1-1 berabere kaldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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