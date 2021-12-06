Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Balıkesirspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan gönderdiği ortaya yükselen Ali Kaan Güner'in kafa vuruşunda kaleci Atilla Özmen gole izin vermedi.

36. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ariyibi'nin vuruşunda kaleci Atilla yaptığı kurtarışla topun ağlara gitmesini engelledi.

45+4. dakikada ceza sahası sol çaprazından gelen topla buluşan Zahid, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1 - 0

56. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Balıkesirsporlu Bilalli, içe kadar sokulduktan sonra şutunu gönderdi. Kosovalı oyuncunun şutunda top yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası sol çaprazından buluştuğu topla içeriye kadar sokulan Ankaragüçlü Ariyibi'nin şutunda top direkten döndü.

88. dakikada Pinto'nun sol kanattan verdiği pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mehmet Murat Uçar bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Mehmet Kapluhan xx, Samet Özkul xx

MKE Ankaragücü: Bahadırhan Göngördü xx, Erdem Ögenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Erdi Dikmen xx, Pinto xx, Zahid xx, İshak Çakmak xx ( Abdullah Durak dk. 61 xx), Ali Kaan Güneren xx (Şahverdi Çetin dk. 79 x), Ariyibi xx (Eren Derdiyok dk. 61 xx), Owusu xx (Cem Ekinci dk. 86, ?), Mehmet Murat Uçar xx

Yedekler: Akın Alkan, Yasin Güreler, Ulaş Yılmaz, Sıtkı Ferdi İmdat, Sinan Osmanoğlu, Arif Emre Eren

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx (Sedat Dursun dk. 64 xx), Birol Parlak xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx, Cumali Bişi xx, Nwankwo xx, Bilalli xx (Osumanu dk. 65 xx), Kethevoama xx (Cemal Kızılateş dk. 46 xx) (Bezjak dk. 80 x), Oğuz Han Aynaoğlu xx (Muhammet Ali Doğan dk. 46 xx), Halil Çolak xx

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Aldülkadir Özgen, Anıl Taşdemir

Teknik Direktör: Giray Bulak

Gol: Zahid (45+4), Mehmet Murat Uçar (dk. 88) (Ankaragücü)

Kırmızı kart: Nwankwo (dk. 34) (Balıkesirspor)

Sarı kart: Cumali Bişi (Balıkesirspor) - ANKARA

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