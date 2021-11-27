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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Sezgin ÇınarBeypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 90+3 Diarrassouba), Bregu (Dk. 90 Arda Köksal), Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk.

BOLU (AA) - Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Sezgin Çınar

Beypiliç Boluspor : Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 90+3 Diarrassouba), Bregu (Dk. 90 Arda Köksal), Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 90+3 Diyar Kaba), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 65 Novak), Berk Yıldız (Dk. 90 Hakan Bilgiç)

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Mezague, Mikail Okyar (Dk. 46 Enes Keskin), Umut Bulut (Dk. 85 Erencan Yardımcı), Gökcan Kaya (Dk. 71 Stancu), Dibba, Timur Temaltaş (Dk. 85 Taşkın Ilter), Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 85 Caner Hüseyin Bağ)

Goller: Dk. 33 Bregu (Penaltıdan), Dk. 45+1 ve Dk. 65 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 56 Umut Bulut (Penaltıdan) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Abdurrahim Dursun, Dk. 64 Eray Ataseven (Beypiliç Boluspor), Dk. 31 Mezague, Dk. 64 Enes Keskin (Eyüpspor)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Eyüpspor'u 3-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri

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