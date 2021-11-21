Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: Denizli AtatürkHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi KaradorukAltaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Onazi (Dk. 60 Schwechlen), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Muğdat Çelik), Özer Özdemir, Aissati, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 60 Okan Derici), Brahim Darri (Dk.
DENİZLİ (AA) - Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Yıldırım, Ferdi Karadoruk
Altaş Denizlispor : Stackhowiak, Hakan Çinemre, Onazi (Dk. 60 Schwechlen), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 74 Muğdat Çelik ), Özer Özdemir, Aissati, Gökhan Süzen, İlhan Depe (Dk. 60 Okan Derici), Brahim Darri (Dk. 60 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 90 Muhammed Özkal), Djedje
Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Hamza Gür (Dk. 75 Ogün Bayrak), Taşkın Çalış, Abdulkadir Korkut (Dk. 88 Ömer Uzun), Djibrilla, Fatih Selimhan Solmaz, Olawoyin, Ackah (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Eze
Goller: Dk. 25 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Okan Derici, Dk. 85 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Stackhowiak, Dk. 54 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 86 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor), Dk. 84 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.