Futbol: Spor Toto 1. Lig
Stat: GaziantepHakemler: Emre Molak, Deniz Caner Özaral, Burak TaşkınsoyGazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 63 Webo), Adama Ba (Dk. 82 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Emre Molak, Deniz Caner Özaral, Burak Taşkınsoy
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 63 Webo), Adama Ba (Dk. 82 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 53 Tugay Kacar), Sinan Osmanoğlu
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Akabueze (Dk. 80 İrfan Başaran), İshak Çakmak (Dk. 46 Guido Koçer), Melih Okutan (Dk. 73 Ahmethan Köse), Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş
Goller: Dk.15 Gökhan Alsan, Dk. 86 Tugay Kacar (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 64 Webo, Dk. 71 Adama Ba, Dk. 84 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 90 Renato Arapi (Boluspor)
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.
İki takım oyuncuları da Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için sahaya, "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" yazılı pankartla çıktı.