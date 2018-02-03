AFRİN HAREKATI'NDA 15. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: GaziantepHakemler: Emre Molak, Deniz Caner Özaral, Burak TaşkınsoyGazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 63 Webo), Adama Ba (Dk. 82 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Gaziantep

Hakemler: Emre Molak, Deniz Caner Özaral, Burak Taşkınsoy

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Jefferson (Dk. 63 Webo), Adama Ba (Dk. 82 Muhammed Himmet Ertürk), Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Del Valle, Uğur Akdemir, Okan Derici (Dk. 53 Tugay Kacar), Sinan Osmanoğlu

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Akabueze (Dk. 80 İrfan Başaran), İshak Çakmak (Dk. 46 Guido Koçer), Melih Okutan (Dk. 73 Ahmethan Köse), Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Santos, Yusuf Emre Gültekin, Cengiz Umut Meraş

Goller: Dk.15 Gökhan Alsan, Dk. 86 Tugay Kacar (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 64 Webo, Dk. 71 Adama Ba, Dk. 84 Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Dk. 90 Renato Arapi (Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında Boluspor'u 2-0 yendi.

İki takım oyuncuları da Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için sahaya, "Kalbimizle duamızla Mehmetçik'in yanındayız" yazılı pankartla çıktı.

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