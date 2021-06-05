Futbol sahası iki kardeşin sonu oldu! Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta hayatını kaybetti
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Futbol sahası iki kardeşin sonu oldu! Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta hayatını kaybetti

Futbol sahası iki kardeşin sonu oldu! Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta hayatını kaybetti
Haberler.com - Haberler | Spor

İtalya'da futbol dünyasını derinden sarsan bir olay yaşandı. İtalyan futbolcu Rocco Perrino, 3 yıl önce aniden hayatını kaybetmiş ve İtalyan futbolunu yasa boğmuştu. Rocco'yu anmak için düzenlenen maçta ise adeta 'kaderin böylesi' denilecek talihsiz bir olay meydana geldi. Guiseppe Perrino, üç yıl önce ölen abisinin anısına düzenlenen maçta bilincini kaybedip yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaderin böylesi... Parma'nın hayatını kaybeden eski futbolcusu Rocco Perrino'nun anıldığı maçta futbol dünyasını derinden sarsacak olay yaşandı. Rocco'nun kardeşi Guiseppe, maç sırasında bilincini kaybetti ve yere yığıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Futbol sahası iki kardeşin sonu oldu! Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta hayatını kaybetti

KALP KRİZİ

Guiseppe'nin ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirtildi. Abisinin anılması için düzenlenen maçta hayatını kaybeden futbolcu, spor dünyasını derinden sarstı. Parma kulübü de bir veda mesajı paylaştı.

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