Futbol sahası iki kardeşin sonu oldu! Ölen futbolcu abisinin anısına düzenlenen maçta hayatını kaybetti

İtalya'da futbol dünyasını derinden sarsan bir olay yaşandı. İtalyan futbolcu Rocco Perrino, 3 yıl önce aniden hayatını kaybetmiş ve İtalyan futbolunu yasa boğmuştu. Rocco'yu anmak için düzenlenen maçta ise adeta 'kaderin böylesi' denilecek talihsiz bir olay meydana geldi. Guiseppe Perrino, üç yıl önce ölen abisinin anısına düzenlenen maçta bilincini kaybedip yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.