Futbol sahalarında acı kayıp! Maç sırasında hayatını kaybetti...

29.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:17

Spor Arena Dış Haber | Marsilya'nın Nimes'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta şok eden bir haber geldi.



38 yaşındaki bir Nimes taraftarı, stadyumda kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Hem stat içerisinde hem de ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen taraftar kurtarılamadı.



Fransa'da şok etkisi yaratan ölüm haberinin ardından Nimes ve Marsilya'dan açıklama geldi ve 38 yaşında hayatını kaybeden taraftarın ailesine başsağlığı dilendi.