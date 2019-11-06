Futbol: Nike Dostluk Turnuvası
ABD'de düzenlenecek Nike Dostluk Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
ABD'de düzenlenecek Nike Dostluk Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Florida'da 14-18 Kasım'da gerçekleştirilecek turnuvada Hollanda ile ABD 17 ve 18 yaş altı takımlarıyla karşılaşacak.
Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki milli takımın kadrosuna şu futbolcular davet edildi:
Kaleci: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe).
Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan (Bursaspor), Murat Şenel, Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor).
Orta saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek, İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor).
Forvet: Abdullah Soğucak (Altınordu), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe).