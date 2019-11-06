Futbol: Nike Dostluk Turnuvası

06.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:32

ABD'de düzenlenecek Nike Dostluk Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Florida'da 14-18 Kasım'da gerçekleştirilecek turnuvada Hollanda ile ABD 17 ve 18 yaş altı takımlarıyla karşılaşacak.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki milli takımın kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleci: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe).

Defans: Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan (Bursaspor), Murat Şenel, Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Furkan Yaşa (Kasımpaşa), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor).

Orta saha: Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek, İsmail Zehir (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor).

Forvet: Abdullah Soğucak (Altınordu), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe).

Kaynak: AA