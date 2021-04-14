Futbol: Misli.com 3. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Misli.com 3. Lig

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye - Haberler | Spor
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında 1877 Alemdağspor'u 3 -1 yendi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında 1877 Alemdağspor'u 3 -1 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 43. dakikasında, Elçin Ilgaz'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Deniz Ataş'ın vuruşuyla top direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0

51. dakikada, Ayhan Gürbüz'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Akın Akman, düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 2-0.

76. dakikada, Gökhan Payal'ın orta sahadan gönderdiği topla soldan buluşan Emre Gemici, ceza alanına sürdüğü meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0

90. dakikada penaltı atışını kullanan 1877 Alemdağspor'dan Yusuf Demir, kalecinin solundan golü attı: 3-1

Maç bu skorla bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 3. Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:39:01. #1.15#

title