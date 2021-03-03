Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

03.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:20
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ofspor AŞ'ye 3-1 yenildi.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Ofspor AŞ'ye 3-1 yenildi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmanın 6'ıncı dakikasında gelişen Ofspor atağında, Bilal Şeflek'in ceza sahası dışından düzgün vuruşuyla top kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0

21. dakikada konuk ekibin ikinci atağında Bilal Şeflek'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Osman Şahin'in defansın arasından vuruşuyla meşin yuvarlak kaleye gitti.

37. dakikada gelişen atakta Osman Şahin'in soldan ortasında topla buluşan Muhammet Emre Kalkan, takımının 3. golünü attı. 3-0

İlk yarı 3-0'lık skorla tamamlandı.

65. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruş kullanan Halil Çelik, topu ağlara göndererek takımının ilk ve tek golünü kaydetti: 3-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmayı 3-1 kaybetti.

63. dakikada Ofspor AŞ'den Buğrahan Karslı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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