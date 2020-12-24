Futbol: Misli.com 3. Lig
24.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:32
Misli.com 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.
Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
56. dakikada Emre Gemici'nin attığı golle Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1-0'lık skorla maçı kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye