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Futbol: Misli.com 3. Lig

24.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:32
Futbol: Misli.com 3. Lig

Misli.com 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig'in 15. haftasında 1. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Denizli ekibi Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

56. dakikada Emre Gemici'nin attığı golle Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 1-0'lık skorla maçı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

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