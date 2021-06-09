Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar

Polonya'nın kuzeyindeki Elblag şehrinde geçtiğimiz pazar günü oynanan bir futbol maçı alışılmadık bir görüntüye sahne oldu. Dördüncü lig futbol takımlarından Olimpia Elblag ile Pisa Primavera Barczewo arasında oynanan maç sırasında sahaya paraşütçü indi. Hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan paraşütçü izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu.