Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, hazırlık maçında aynı ligden Eyüpspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, hazırlık maçında aynı ligden Eyüpspor'u 1-0 yendi.

Boluspor ile Eyüpspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendirerek Bolu Atatürk Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı.

Ev sahibi ekip sahaya Ömer Alıcı, Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven, Dejvi Bregu, Arda Hilmi Şengül, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo, Ali Keten, Arda Köksal, Abdurrahman Canlı ve Bertu Alican Özyürek ilk 11'i ile çıktı.

Eyüpspor ise Çağlar Şahin Akbaba, Uğur Akdemir, Mezague, Kemal Tokak, Mesut Uslu, Taşkın İlter, Kzouu, Muhammed Akarslan, Dibba Amat, Bogdan Stancu ve Eray Yardımcı ilk 11'i ile yer aldı.

Boluspor, 35. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen Dejvi Bregu'nun 40. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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