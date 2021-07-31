Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Mehmet Topal, N'Sakala, de Souza, Hutchinson, Salih Uçan, Gökhan Töre, N'Koudou ve Kenan Karaman 11'iyle başladı.

Yukatel Kayserispor ise Doğan Alemdar, Kolovetsios, Hosseini, Fernandes, Onur Bulut, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramovski, İlhan Parlak ve İbrahim Akdağ 11'iyle maça çıktı.

Kayserispor, 23 ve 29. dakikalarda Luckassen'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Maçın 76. dakikasında Gökhan Sazdağı'yla bir gol daha bulan sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda 35. dakikada sakatlanan Welinton'un yerine Serdar Saatçı oyuna dahil olurken, teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda Utku Yuvakuran, Vida, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve Boyd'u oyuna aldı.

Kayserispor ise ikinci yarıda Attamah, Uğur Demirok, Yasir Subaşı, Gökhan Sazdağı, Nurettin Korkmaz ve Eray Özbek'i mücadeleye dahil etti.

A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Cenk Tosun da mücadeleyi izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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