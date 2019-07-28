Futbol: Hazırlık maçı

Kasımpaşa, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak'ı 4-0 yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada lacivert-beyazlı takımın gollerini Mame Thiam, Bengali Fode Koita, Abdul Rahman Khalili ve İlhan Depe kaydetti.

Kasımpaşa, önceki gün Macaristan temsilcisi Puskas ile yaptığı maçı da 3-2 kazanmıştı.

Kaynak: AA