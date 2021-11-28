Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi
AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Malatya'da, 1. Amatör Küme Büyükler Ligi D. Grup'ta Hekimhan Belediyespor sahasında Çöşnükspor'u 6-0 yendi.
MALATYA (AA) - Malatya'da, 1. Amatör Küme Büyükler Ligi D. Grup'ta Hekimhan Belediyespor sahasında Çöşnükspor'u 6-0 yendi.
Hekimhan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı.
İkinci yarıda Hekimhan Belediyespor, Çöşnükspor'a 6 gol attı.
Karşılaşma Hekimhan Belediyespor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.