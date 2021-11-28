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Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Haberler | Güncel
Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi

Malatya'da, 1. Amatör Küme Büyükler Ligi D. Grup'ta Hekimhan Belediyespor sahasında Çöşnükspor'u 6-0 yendi.

MALATYA (AA) - Malatya'da, 1. Amatör Küme Büyükler Ligi D. Grup'ta Hekimhan Belediyespor sahasında Çöşnükspor'u 6-0 yendi.

Hekimhan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı.

İkinci yarıda Hekimhan Belediyespor, Çöşnükspor'a 6 gol attı.

Karşılaşma Hekimhan Belediyespor'un 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi

Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi

Futbol: 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi

AA / Yusuf Cahid Çavdar - Son Dakika Haberleri

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