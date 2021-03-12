Furkan Akçam'dan büyük başarı
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Furkan Akçam'dan büyük başarı

12.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:45
Furkan Akçam'dan büyük başarı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Alanya Karaburun Mtb Cup yarışlarında Kayserili milli sporcu Furkan Akçam altın madalya kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Alanya Karaburun Mtb Cup yarışlarında Kayserili milli sporcu Furkan Akçam altın madalya kazandı.

Daha önce birçok başarıya imza atan milli sporcu Furkan Akçam Alanya'da yapılan Karaburun MTB Cup yarışlarında mücadele ettiği genç erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Genç bayanlar kategorisinde yarışan bir diğer başarılı sporcu Funda Taşkın ise saniye farkıyla bronz madalyayı kaçırarak yarışı dördüncü olarak tamamladı.

Pazar gününe kadar farklı kategorilerde yapılacak olan yarışlarda mücadele edecek olan Kayserili sporcular madalyalarla Kayseri'ye dönmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde edilen derecelerin önemli olduğunu belirterek şampiyon olan Furkan Akçam'ı ve antrenörü Hasan Bayraktar'ı tebrik etti. İl Müdürü Kabakcı, pazar gününe kadar sürecek yarışlarda mücadele edecek sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Furkan Akçam'dan büyük başarı
Furkan Akçam'dan büyük başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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