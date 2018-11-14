Jokanovic'i Gönderen Fulham, Claudio Ranieri'yi Takımın Başına Getirdi

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktörlüğe Slavisa Jokanovic'in yerine İtalyan Claudio Ranieri'yi getirdiğini açıkladı.

Fulham Kulübü, teknik direktör Jokanovic ile yolların ayrıldığını ve Ranieri ile anlaşma sağlandığını duyurdu. İtalya'da Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Fransa'da Monaco ve son olarak Nantes ekibini çalıştıran 67 yaşındaki Ranieri, İngiltere'de Leicester City ile 2016'da şampiyonluk yaşamıştı.

FULHAM 5 PUANLA SON SIRADA YER ALIYOR

Jokanovic yönetiminde 12 haftada bir galibiyet alabilen Fulham, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.

Kaynak: Skorer

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