Bayram Bektaş: "Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık"
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Bayram Bektaş: "Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık"

02.10.2020 23:18 | Son Güncelleme: 03.10.2020 00:06

- Bayram Bektaş: "Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık" Süper Lig 2020-2021 sezonunun 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Puanımızı 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık" dedi.

- Bayram Bektaş: "Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık"

ANKARA - Süper Lig 2020-2021 sezonunun 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Puanımızı 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "Öncelikle çok mutluyum. Maçtan önce belirtmiştim kazanmak için geldik. Özellikle geçen hafta sahamızda kaybettiğimiz 3 puanın telafisi için bugün galip gelmemiz gerekiyordu. Çok iyi bir ilk yarı oynadık. Rakibe fırsat vermeden takımın bütünlüğünü koruyarak, kanat oyuncularımız olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. 3 haftadır takının bütünlüğünü sağlayamadık. Buna göre bir strateji belirlemiştik. Oyuncularımda buna harfiyen uydu. İlk yarı neredeyse pozisyon vermedik. Skoru bulan taraftık. İkinci yarı skoru koruma adına geri çekildik. Rakipte yüklendi. Ama bizim için önemli olan mücadele örneği göstererek takım halinde her zaman kazanabileceğimizi gösterdik. Ankaragücü iyi bir takımdı. Kendi sahasında iyi oynuyordu. Onlarda bizim gibi yeni bir takım. Galip gelmek önemliydi bizim için. Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık. Futbolcularımızı kutluyorum. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Bayram Bektaş: 'Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık'
Bayram Bektaş: 'Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık'
Bayram Bektaş: 'Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık'
Bayram Bektaş: 'Puanımız 6'ya yükselmek önemliydi ve bunu başardık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan ATA

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