Ft: Db Commerzbank Birleşmesi İçin 10 Milyar Euro Kaynak Oluşturabilir

– Deutsche Bank, Commerzbank ile yapılması beklenen birleşme anlaşması için 10 milyar euroya kadar kaynak oluşturmayı değerlendiriyor.

Financial Times'da yer alan habere göre, Frankfurt merkezli Deutsche Bank, birleşmenin ardından oluşacak şirketin yeniden piyasaya dönmemesini sağlamak için 3 milyar ile 10 milyar euro kaynak sağlamayı değerlendiriyor.

Söz konusu kararı Almanya yönetiminin de desteklediği belirtilirken, daha önce medyada yer alan haberlerde Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz devletin birleşme görüşmelerine dahil olduğu iddialarını yalanlamış ve "şoför koltuğunda" bankaların oturduğunu söylemişti. - İstanbul

Kaynak: DHA