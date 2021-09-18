Frutti Extra Cup şampiyonu, Bursaspor

Frutti Extra Cup, Bursaspor ve Darüşşafaka arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Turnuvanın şampiyonu 79-61'lik skorla Frutti Extra Bursaspor olurken, üçüncülük kupasını da Aliağa Petkim aldı.

15 Eylül'de başlayan Frutti Extra Cup, Frutti Extra Bursaspor - Darüşşafaka ile oynanan final maçı ile sona erdi. Aliağa Petkim Spor, Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor, Alba Berlin, Semt 77 Yalovaspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımlarının yer aldığı ve ilki düzenlenen turnuvada şampiyon Frutti Extra Bursaspor oldu. 4 gün boyunca takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın gelecek sene de düzenlenmesi hedefleniyor. Turnuvanın ikincisi Darüşşafaka Tekfen olurken, üçüncülük kürsüsüne de Aliağa Petkim Spor çıktı.

Ayrıca turnuvanın MVP'si Onuralp Bitim seçildi.

Turnuvana sonunda konuşan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, "Bu turnuva ilk defa yapıldı. Turnuva ilk olmasına rağmen çok muazzam oldu. ALBA Berlin gibi bir takım geldi. Diğer takımlar da bizlerle beraberdi. Darüşşafaka yılların basketbol takımı ve Bursaspor onunla final oynadı. Bu turnuvayı yapmak da bize nasip oldu. Çok sevinçliyiz. Bursaspor EuroCup'da oynuyoruz. Ligimizde başlıyor. Turnuva bundan sonra da devam edecek. Seneye daha da güzel olacak" dedi.

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, "Bursa'da düzenlediğimiz ilk turnuvamız. Frutti Extra Cup'ın şampiyonu Bursaspor olması da çok önemli ve değerli oldu. Umarım sezon öncesi güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sezonda da hedeflediğimiz noktalarda olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx

Frutti Extra Bursaspor: Allerik Freeman xx 8, Derek Needham xx 11, Metin Türen x 6, Birkan Batuk xx 8, Ömer Utku Al x, Onuralp Bitim xxx 14, Dragan Mlosavjevic xx 11, Kevarrius Hayes xx 9, Egemen Güven xx 8, David John Dudzinski x 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

Darüşşafaka: Gabriel Olaseni xxx 18, Troy Caupain xx 13, Isaiah Pineiro x 6, Eray Akyüz x, Eren Has x, Doğuş Özdemiroğlu x 2, Bora Yaşar x, Troy Selimşav x 4, Can Maxim Mutaf x, Nathan Boothe x 7, Görkem Doğan x 2

Başantrenör: Burak Selçuk Ernak

1. Periyot: 19-14 (Darüşşafaka Tekfen lehine)

Devre: 47-21 (Frutti Extra Bursaspor lehine)

3. Periyot: 61-48 (Frutti Extra Bursaspor lehine) - BURSA