SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptı - Spor
Koronavirüs, Nedim Yücel, Bursaspor, Spor

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptı

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, yabancı oyuncuların tedirginliklerini beyan etmeleri üzerine ülkelerine dönmelerine izin verildiğini kaydederek, kulüp olarak şartları sunduklarını ve her iki tarafın da iyi niyeti dahilinde protokolün yapıldığını belirtti.

22.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:23
Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptı

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, yabancı oyuncuların tedirginliklerini beyan etmeleri üzerine ülkelerine dönmelerine izin verildiğini kaydederek, kulüp olarak şartları sunduklarını ve her iki tarafın da iyi niyeti dahilinde protokolün yapıldığını belirtti. Yücel ayrıca, maddi açıdan fedakarlık yapan oyunculara ise teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğine yönelik açıklamasının ardından, ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da Genel Menajer Nedim Yücel süreci değerlendirdi.

Zor bir sürecin yaşandığını dile getiren Yücel, kulüp olarak yaptıkları açıklama ile birlikte tüm yabancı oyuncuların, istekleri doğrultusunda ülkelerine dönmelerine izin verildiğini kaydetti.Koronavirüs salgınının dünyada pek çok ülkede tedirginlik yarattığına işaret eden Yücel, "Oyuncularımız da koronavirüs salgınından kaynaklı olarak tedirgin olduklarını ifade ettiler. Biz de kulüp olarak, karşılıklı uyum içerisinde bir protokol gerçekleştirdik. Maddi açıdan da büyük bir fedakarlık yaptılar. Sonuçta bu zorlu süreçte bütün kulüpler ekonomik olarak da zorlanacaklar. Ligler devam ettiği takdirde de oturup, yeniden konuşacağız. Devamı halinde şartlarımızı da protokole koyduk. Oyuncularımızın da şartlarımıza itirazı olmadı ve kabul ettiler. Gerek bu konudaki hassasiyetleri, gerekse sezon boyunca ortaya koydukları kişilikleri ve gösterdikleri performanslar için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde, yine kaldığımız yerden devam etmeyi diliyoruz. Ayrıca oyuncular ile yapılan protokoller, takımdan takıma değişiklikler göstermektedir, bu açıdan basına yansıyan maddelerin her takım tarafından uygulanamayabileceği gibi, bizlerin de yapmış olduğu protokol bu maddelerden farklılık göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin olarak Frutti Extra Bursaspor da yaptığı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelenmesi ile birlikte yabancı sporcularımızla bir araya gelerek protokol gerçekleştirdik. Liglerin tekrar başlayacağı zamana kadar tüm yabancı sporcularımızın ülkelerine dönmelerine izin vermiş olup, liglerin devam etmesi halinde protokolde belirlenen şartlarla yola devam edebileceğiz. Bu aşamada maddi anlamda büyük fedakarlık yapan yabancı oyuncularımıza, sezon boyunca gösterdikleri Frutti Extra Bursaspor formasına yakışır davranış ve performansları için de teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer vermişti.


- Bursa

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler Spor
Çebi'den şampiyonluk yarışındaki takımları kızdıracak sözler
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Spor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü Spor
Galatasaray'ın eski oyuncusu salgından korkup ülkesine döndü
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu Spor
İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımını duyurdu
Eczacıbaşı'nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi Spor
Eczacıbaşı'nın yıldızı, evde kalanlara moral vermek için şarkı söyledi
İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı Spor
İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası Yılmaz Vural tesislere kapandı
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Yasağı delerek ülkesine giden Sumudica ilk kez konuştu: Risk altındayım
Cristiano Ronaldo'dan 'Evde kal' çağrısı
Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
'Evde kal' diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Beşiktaş, Yunus Mallı'nın peşinde
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Marouane Fellaini koronavirüse yakalandı
Beşiktaş, Lens'in 'Ülkeme gitmek istiyorum' talebini reddetti
Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hadise Seda Akgül Guido Senia Yılmaz Erdoğan
Spor Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Yücel: Oyuncularımız büyük fedakarlık yaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 16:07:01. #1.14#
title