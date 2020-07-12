Frutti Extra Bursaspor, Ender Arslan ile uzattı ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, kaptan Ender Arslan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, kaptan Ender Arslan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Frutti Extra Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kaptan Ender Arslan ile 1 Yıl Daha! Frutti Extra Bursaspor, yıllarca Milli takımların her kategorisinde başarılı bir şekilde görev yapan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran, Euroleague'de en çok maça çıkan Türk oyuncu olan kaptan Ender Arslan ile 1 yıllık anlaşmaya imza attı" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun başında Frutti Extra Bursaspor'a katılan 37 yaşındaki deneyimli oyuncu, geçen sezon ligde 16 maçta 20 dakikalık ortalama süre ile oynadı. Ender Arslan bu sürede; 5.56 sayı, 1.44 ribaunt, 3.81'lik asist ortalamasıyla oynarken, 6.63 verimlilik puanı aldı.

- Bursa

Kaynak: DHA