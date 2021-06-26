Frutti Extra Bursaspor, Dave Dudzinski'yi transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Frutti Extra Bursaspor, Dave Dudzinski'yi transfer etti

Frutti Extra Bursaspor, Dave Dudzinski'yi transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Frutti Extra Bursaspor, transferlere devam ediyor.

Frutti Extra Bursaspor, transferlere devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, 2,06 uzunluğundaki Dave Dudzinski'yi kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekip, son olarak Dave Dudzinski transferini duyurdu. Bursa ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz 2,06 boyundaki Amerikalı uzun forvet Dave Dudzinski ile anlaşma sağladı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Burak Elmas Metin Oktay Emre Kocadağ Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Frutti Extra Bursaspor, Dave Dudzinski'yi transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.06.2021 11:10:02. #1.13#

title