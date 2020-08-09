Frutti Extra Bursaspor'da yeni başantrenör Tutku Açık ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

Tutku Açık'ın yardımcılıklarını ise Erden Eryüz, Serhan Kavut ve Buğra Bayazıt yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, genç antrenöre başarı dileğinde bulunuldu. Tutku Açık, geçtiğimiz sezon başantrenör Serkan Erdoğan'ın yardımcılığını yapıyordu.

Kaynak: DHA