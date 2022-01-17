Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncu ve 2 idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da 5 oyuncu ve 2 idari personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Virtus Segafredo Bologna maçı öncesi İtalya seyahati için yapılan Kovid-19 tarama testleri sonucunda 5 oyuncu ve 2 idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "5 oyuncu ve 2 idari personelimiz karantinaya alınmış olup tedavi süreçlerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Elif Özlem Çelikler - Spor Haberleri

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, Bologna, İtalya, Spor, Haber

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