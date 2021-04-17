Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin'den Galatasaray maçı sonrası sert sözler
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Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin'den Galatasaray maçı sonrası sert sözler

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin'den Galatasaray maçı sonrası sert sözler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, 106-93 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul takımlarının tüm liglerde olduğu gibi hem saha içinde hem de saha dışında nasıl kollandığına şahit oldunuz mu?" İfadelerini kullandı.

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Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, 106-93 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul takımlarının tüm liglerde olduğu gibi hem saha içinde hem de saha dışında nasıl kollandığına şahit oldunuz mu?" İfadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor'da Başkan Sezer Sezgin, Galatasaray maçından sonra sosyal medya hesabından sert sözler sarf etti. Başkan Sezgin, yeşil-beyazlı takımın 106-93 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul takımlarının tüm liglerde olduğu gibi hem saha içinde hem de saha dışında nasıl kollandığına şahit oldunuz mu? Bugün galip gelmemize izin verilseydi, önümüzdeki hafta play-off'a kalmak için son maçımıza çıkacaktık. Yıllardır süren onurlu mücadelemize tüm engellere rağmen devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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