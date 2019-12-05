Freddie Ljungberg Önderliğinde Arsenal Brighton'a Hazırlanıyor

05.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:13

Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gide n ve Unai Emery yerine yardımcı antrenör Freddie Ljungberg'i takımın başına getiren Arsenal'de oyuncular yeni teknik direktörleriyle birlikte oynayacakları Brighton maçının hazırlıklarını sürdürüyorlar.