Freddie Ljungberg Önderliğinde Arsenal Brighton'a Hazırlanıyor
Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gide n ve Unai Emery yerine yardımcı antrenör Freddie Ljungberg'i takımın başına getiren Arsenal'de oyuncular yeni teknik direktörleriyle birlikte oynayacakları Brighton maçının hazırlıklarını sürdürüyorlar.
05.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:13
Premier Lig'de ve Avrupa Ligi'nde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gide n ve Unai Emery yerine yardımcı antrenör Freddie Ljungberg'i takımın başına getiren Arsenal'de oyuncular yeni teknik direktörleriyle birlikte oynayacakları Brighton maçının hazırlıklarını sürdürüyorlar.
Kaynak: Dugout
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