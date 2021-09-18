Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş maçının ardından

Ersun Yanal: Mağlubiyetin sorumlusu benim

"Ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı"

Sergen Yalçın : İlk 45 dakika böyle bir kaos, zorluk yaşamamıştık

Süleyman EKİN/ANTALYA, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmanın çok ders alınacak, tarihe geçecek bir maç olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında top hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirten Ersun Yanal, oyun kontrolü ve goller ile ilk yarıyı güzel bir şekilde bitirdiklerini ifade etti. Ersun Yanal, "İlk yarının son dakikasında 3'üncü gol şansını da yakalamamıza rağmen bunu başaramadık. İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol sonrasında o paniği doğru yönetmek gerekiyordu. Bu sırada yine pozisyonlar bulduk. Ancak böyle maçlarda gol atamazsan rakibin tecrübeli ve kaliteli oyuncuları pozisyon yakaladıkları zaman affetmiyorlar. Mağlubiyetin bütün sorumluğunu bende. İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bunu biliyorum. Bugünkü maç bence çok ders alınacak tarihe geçecek bir maçtı. Pozitif oyunumuzu skora yansıtamadığımız için üzülüyorum" dedi.

Bir soru üzerine Batshuayi'nin fizik olarak hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kendisi bize gelirken zaten sezon başını orada geçirmiş. Zaten fizik gücü çok iyi bir oyuncu. Hazır durumda. Kendisi ısrarla oynamak istediğini söylüyor. Biz de oynatıyoruz. O da bugün çok iyi bir performans sergiledi. Bütün oyuncularımızın bu maçları oynamak için onun gibi fit durumda olması gerekiyor. Sezon başında eksik olanlar, sakat olanlar olabilir. Umarım onları da yavaş yavaş toparlarız."