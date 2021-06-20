SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
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SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Yeni sponsorlukları duyuracağız""Transferde şehir avantajını kullanacağız""Podolski'ye veda mesajı yayınladık"Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, yeni sezonda hedeflerinin ilk 5'te yer alacak bir kadro kurmak olduğunu söyledi.

"Yeni sponsorlukları duyuracağız"

"Transferde şehir avantajını kullanacağız"

"Podolski'ye veda mesajı yayınladık"

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Aziz Çetin, yeni sezonda hedeflerinin ilk 5'te yer alacak bir kadro kurmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'de geçen sezonu 44 puanla 16'ncı sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor'da yeni sezon öncesinde kadro ve transfer çalışmalarının yanı sıra, takıma maddi destek sağlanması için sponsorluk anlaşmaları devam ediyor. Son olarak Antalyaspor, Fraport TAV Havalimanı ile isim sponsorluğunu 1+1 yıllık uzattı. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Aziz Çetin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yeni sezon öncesi hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'YENİ SPONSORLUKLARI DUYURACAĞIZ'

Başkan Aziz Çetin, zorlu pandemi döneminde kulübe sponsor olarak destek olan herkese teşekkür etti. Başkan Çetin, "Kısa zamanda yeni sponsorluklar imzalayarak kulübe maddi destek sağlayacağız. Bunları da en kısa zamanda duyuracağız" dedi.

'TRANSFERDE ŞEHİR AVANTAJINI KULLANACAĞIZ'

Genç futbolculara yatırım yaptıklarını ve Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip ekiplerinden biri olduklarını belirten Çetin, "Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip takımlarından biri olmanın yanı sıra en iyi tesislerine sahibiz. Şehir olarak insanların ve profesyonel futbolcuların yaşamak istediği bir şehirdeyiz. Bunun avantajını transfer döneminde kullanacağız" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGDE İLK 5'TE OLMAK'

Akdeniz kulübünün başkanı, yeni sezonda hedeflerinin ilk 5'te yer almak olduğunu vurguladı. Aziz Çetin, "Hedefimiz sportif başarı ve hep söylediğim gibi gönlümde kalan ilk 5'te kalmak ve orada devam etmek. Buna yönelik çalışmalarımız var. Bizim tecrübeli oyuncularla karma bir takımımız olacak. Alınacak oyuncularımız olacak. Bunu da teknik direktörümüz Ersun Yanal'a sormadan transfer etmemiz diye bir şey yok. Hocamız transferini istediği kadroyu verir, biz de içerisinden bize uygun olanı alırız" ifadelerini kullandı.

'PODOLSKİ'YE VEDA MESAJI YAYINLADIK'

Alman yıldız Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı sitemle ilgili konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Takımımızın futbol şube sorumlusu kendisiyle görüşüp teşekkür etti. Biz bir kurumuz, bu teşekkürler toplu olarak mı bekleniyor, bilmiyorum ama gereğini yaptık. Daha sonrasında da kulübün resmi sitesinden de kendisine teşekkür mesajı paylaştık" dedi.

SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5
SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 - Haberler Spor
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