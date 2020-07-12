Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0 STAT: AntalyaHAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar BirinciFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan- Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk.70 Chico), Doğukan Sinik (Dk.87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Bahtiyar BirinciFRAPORT TAV ANTALYASPOR : Ferhat Kaplan- Nazım Sangare, Veysel Sarı , Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Bünyamin Balcı (Dk.70 Chico), Doğukan Sinik (Dk.87 Salih Dursun), Amilton, Jahovic (Dk.76 Gustavo Blanco)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona- Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam(Dk.75 Emircan), Salih Uçan(Dk.21 Siopis), Efecan Karacan, Fernandes(Dk.58 Mustafa Pektemek), Bakasetas, CisseGOL: Dk.22 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor), Ceyhun Gülselam, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etti.6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Eren Albayrak'ın kale önüne ortasında altıpas üzerinden Jahovic'in şutunu kaleci Marafona kurtardı.12'nci dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutu üst direği sıyırarak auta gitti.22'nci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Doğukan Sinik ortasını yaptı. Kale önündeki Jahovic'in kafa vuruşu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.28'inci dakikada Cisse'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut direğin dibinden az farkla auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.60'ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı. Antalyaspor savunması araya girdi.61'inci dakikada Juanfran sağ korner direğine yakın bir noktadan topu ceza sahasına ortaladı. Ancak Antalyaspor defansı kale önünde tehlikeyi önledi.73'üncü dakikada ceza alanı sağ çaprazında Nazım Sangare'nin pasında Jahovic'in vuruşu ön direkten az farkla auta gitti.78'inci dakikada Eren Albayrak'ın ortasında kale önünde Veysel Sarı'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

- Antalya

Kaynak: DHA