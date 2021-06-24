Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok
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Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok
Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım - Haberler | Spor

FRAPORT TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Önceliğimiz hücumda; kaleci almamız da gerekiyor.

FRAPORT TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Önceliğimiz hücumda; kaleci almamız da gerekiyor. Sol ve sağ bek transferi yapacağız. Çok iyi bir golcü almak istiyoruz. Artık yıldıza verilecek paralar yok. Sansasyonel isimden ziyade yıldız adayı transfer edeceğiz" dedi.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'da gelecek sezonu ilk 5 takım arasında bitirme hedefiyle transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda kadrosundaki kaleci Ferhat Kaplan, Lukas Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Jean Armel Drole ile yollarını ayıran kırmızı beyazlılar, ilk transferini Erkan Eyibil ile gerçekleştirdi. Fraport TAV Antalyaspor, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Veysel Sarı ile de sözleşme yeniledi. Kırmızı beyazlılarda performansı düşük görülen Dever Orgill ile geçen sezonu İspanya La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık tamamlayan Gustavo Blanco'nun başka takıma transferiyle yolların ayrılması hedefleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, transfer çalışmalarına devam ettiklerini, iyi teklif gelmesi halinde de kadrodaki futbolcuların başka takıma transferinin düşünülebileceğini söyledi. Orgill ile Gustavo'ya talip takımlar olduğunu bildiren Bahar, diğer oyuncularla yolları ayırmayı planlamadıklarını vurguladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde istenilen mevkilere transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bahar, her mevki için transfer planı yaptıklarını belirtti.Bahar, "Hocamızın istediği mevkilerle ilgili alternatif var. Pazarlıklar devam ediyor. Çok görüşüyoruz. Gelirimiz lira, giderler dolar-euro olduğu için ince eleyip, sık dokuyoruz. Biraz zaman alabilir ama kampa kadar birkaç transferi bitirmeyi istiyoruz. Önceliğimiz hücumda; kaleci almamız gerekiyor. Sol ve sağ bek transferi yapacağız. Çok iyi bir golcü almak istiyoruz. Artık yıldıza verilecek paralar yok. Sansasyonel isimden ziyade yıldız adayı transfer edeceğiz. Yapacağımız transferler 30 yaş altında olacak. Transferimizi parlatıp satmak veya takımda uzun süre verimli kullanmak adına genç transfer planlıyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Yıldırım

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Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar: Artık yıldıza verilecek paralar yok - Haberler Spor
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