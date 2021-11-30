Fraport TAV Antalyaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig temsilcilerinden Fraport TAV Antalyaspor, sahasında TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yenerek, 5'inci tura yükseldi.

Antalya Stadı'nda oynanan ve Mustafa Kürşet Filiz, Oğuz Kaan Çalışır ile Ferdi Karadoruk hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmaya ev sahibi takım Diogo Sousa- Naldo, Bahadır Öztürk, Emir Aydın, Floranus, Eren Albayrak, Erkan Eyibil, Mevlüt Han Ekelik, Hakan Özmert, Ghacha ve Gökdeniz Bayrakdar 11'i ile çıktı. Konuk takım Amed Sporif Faaliyetler ise sahada Bekir Sevgi- Hüseyin Güngör, Oğuz Çetinkaya, Ercan Çapar, Denis Taşkesen, Cerem Talha Dinçer, Kutay Yokuşlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Bünyamin Yürür, Okan Deniz ve Mervan Çelik ile yer aldı.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 4-0 kazandı ve 'inci tura yükseldi.