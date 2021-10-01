Fraport TAV Antalyaspor- Adana Demirspor maçının ardından

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise galip geldikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Takım ve kulüp olarak herkesin çok çalıştığı bir dönem geçirdiklerini sözlerine ekleyen Montella, "4 maçlık bir serüven bitirdik. Ama baktığınız zaman kulübümüzü de canı gönülden tebrik ediyorum. Sürekli bizim yanımızdalar. Sundukları imkanlar sayesinde hep birlikte çok mutlu bir şekilde çalışabiliyoruz. Tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Top çok rakipteymiş gibi görünüyor ama biz çok daha fazla pozisyon bulduk. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Ayrıca taraftarlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Spor Haberleri