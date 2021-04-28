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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet NarinçFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Roco), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 73 Muhammed Pehlivan), Biglia, Bertolacci (Dk. 87 Aksel Aktaş), Ndao, Efe Tatlı (Dk. 63 Castro), Lens (Dk.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Roco), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 73 Muhammed Pehlivan), Biglia, Bertolacci (Dk. 87 Aksel Aktaş), Ndao, Efe Tatlı (Dk. 63 Castro), Lens (Dk. 73 Salibur), Borini

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm (Dk. 80 Ali Eren İyican), Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Drole (Dk. 42 İmeri), Orgill (Dk. 84 Mert Yılmaz)

Goller: Dk. 13 Eren Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 24 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan), Dk. 90+4 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ufuk Akyol, Dk. 90 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Bertolacci, Dk. 62 Roco, Dk. 87 Zukanovic, Dk. 89 Salibur, Dk. 89 Castro (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 2-2 berabere bitti.

53. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in sert şutunda, kaleci Viviano topu kurtardı.

60. dakikada ceza sahasına yakın bölgede Fredy'nin iyi kontrol ederek kaleye gönderdiği topu, kaleci Viviano son anda çelmeyi başardı.

86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe atışında Naldo'nun kafa vuruşunda, top yerden sekip üst direkten döndü.

90+4. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Nuri Şahin'in orta sahaya yakın bir noktadan içeriye doğru gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Fredy, bir anda sağ çaprazda boş kaldı. Fredy'nin bekletmeden yerden ortasında topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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