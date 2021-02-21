Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Aleks Taşçıoğlu

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Oğuz Ceylan (Dk. 58 Bilal), Alin Tosca, Papy Djilobodji, Roderick Miranda, Güray Vural, Amedej Vetrih, Maxim (Dk. 83 Furkan), Kenan Özer (Dk. 70 Dicko), Kevin Mirallas (Dk. 83 Cenk Şahin), Andre Felipe (Dk. 58 Andre Sousa)FRAPORT TAV ANTALYASPOR : Ruud Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Dk. 79 Doğukan), Fredy, Amilton, Orgill (Dk. 58 Serdar)SARI KARTLAR: Miranda, Vetrih, Pinto (Teknik direktör) (Gaziantep FK) - Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

19'uncu dakikada savunmanın arkasına atılan topa sahip olan konuk ekipte Orgill'in ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutu kaleci Günay kurtardı.45'inci dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında Djilobodji'nin kafa vuruşu, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.63'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Maxim'in yüksekten attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in çektiği şut üstten auta çıktı.65'inci dakikada konuk ekip kalecisi Boffin'in hatalı pasında topu alan Mirallas'ın çektiği şutu Veysel Sarı son anda çizgiden çıkardı.

İki takım da golü bulamayınca mücadele 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI