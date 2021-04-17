Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir

Ligue 1'de Lille, Montpellier'le 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Maç sonunda eleştiri oklarının hedefinde milli futbolcumuz Burak Yılmaz vardı. France Football, "Liderin bu hafta başı ağrıyabilir çünkü rakipleri hemen arkasında. Lille, Burak'ın kaçırdığı gollerin pişmanlığını yaşayabilir" yorumunda bulundu.

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'le kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Lille, Montpellier karşısında çok kritik bir beraberlik aldı. Maçta girdiği pozisyonları değerlendirmeyen Burak Yılmaz'a Fransız basınından eleştiri geldi.

10 ÜZERİNDEN 3 PUAN ALDI

L'Equipe gazetesi Montpellier kalecisi Jonas Omlin'i ön plana çıkartırken "Omlin, Burak Yılmaz'a hayal kırıklığı yaşattı. Burak kaçırdı, Omlin performansı ile parladı" yorumunda bulundu. Fransız gazetesi ayrıca, Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 3 puan verdi.

"TÜRK GOLCÜ ÖNEMLİ FIRSTLARI DEĞERLENDİREMEDİ"

Bir başka önde gelen Fransız yayın organı France Football ise Burak Yılmaz'la ilgili "Her maçın kritik olduğu final koşusunda Lille çok önemli 2 puan kaybetti. Liderin bu hafta başı ağrıyabilir çünkü rakipleri hemen arkasında. Lille, bu maçın ve Burak Yılmaz'ın kaçırdığı gollerin pişmanlığını yaşayabilir. Türk golcü önemli fırsatları değerlendiremedi" ifadelerini kullandı.