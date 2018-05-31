Fransız Basını: Demba Ba, Çin'e Transfer Oldu
Fransız basını, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Demba Ba'nın Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua ile anlaştığını yazdı.
Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba, eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllığına yeniden anlaştı. Yıllık 8 milyon euro alacak. 11 Haziran'da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzalar atılacak.
13 MAÇTA 7 GOL ATMIŞTI
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 13 maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 7 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Çin ekibinde 2.5 yılını geçiren oyuncu sonrasında yaşadığı ciddi sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden geri dönmüş ve Türkiye'nin yolunu tutmuştu.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (5)
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Fenerbahce pazar sabahi cok güzel olucakCevap Yaz Yayından Kaldır
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2019 da Hersey cok daha guzel olacak Reis gereken calismalari yapiyoCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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8TAŞIN 2 SENELİK RÜYASI BİTTİ ARTIK YÜNE FEDA GÜNLERİ BAŞLIYOCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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cimri figo kacirdi adamiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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OLSUN NEGREDO VAR 35 GOL ATAR YİNECevap Yaz 9 Yayından Kaldır