Fransız Basını: Demba Ba, Çin'e Transfer Oldu

Fransız basını, Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Demba Ba'nın Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua ile anlaştığını yazdı.

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Demba Ba, eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllığına yeniden anlaştı. Yıllık 8 milyon euro alacak. 11 Haziran'da sağlık kontrollerinden sonra resmi imzalar atılacak.

13 MAÇTA 7 GOL ATMIŞTI

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında 13 maçta forma giyen 33 yaşındaki forvet, 7 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Çin ekibinde 2.5 yılını geçiren oyuncu sonrasında yaşadığı ciddi sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından yeniden geri dönmüş ve Türkiye'nin yolunu tutmuştu.

Kaynak: Skorer

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